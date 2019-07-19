Meclis’ten AB’ye tokat gibi bildiri!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları konusunda AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti, grup başkanvekillerinin imzasıyla ortak bildiri yayınladı. Genel Kurul'da okunan bildiriye, daha önce de pek çok konuda olduğu gibi HDP imza koymadı.

Bildiride "Devletimizin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesini doğru ve yerinde buluyoruz" denilirken, Türkiye ve KKTC'nin hiçbir baskıya boyun eğmeksizin meşru haklarını koruyacak kudrete sahip olduğu vurgulandı.

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"AB'nin yaptırım kararını şiddetle telin ediyoruz" ifadelerinin yer aldığı bildiride Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı hidrokarbon faaliyetleri ile ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarını yok sayma yönündeki girişimlerin sahipleri bilmelidirler ki çabaları beyhudedir, uluslararası hukuka aykırıdır" denildi.

Ortak bildiride "AB'yi adil ve tarafsız tutum sergilemeye davet ediyoruz. (...) Her hal ve şartta bu ortak duruşumuzun kararlılıkla devam edeceğini aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bildiririz" ifadeleri yer aldı.

Ortak bildiriye imza koymayan HDP ise Rumların Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarını görmezden, gelirken partisinin tavrını açıklayan grup başkanvekili Saruhan Oluç, "Kıbrıs'ta siyasi sonuca ulaşılmadan sondaj çalışmalarının iki taraflı durdurulmasından yanayız" diyerek açıkladı.