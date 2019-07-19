Nöbet kulübesi yerine havuzlu seyir terası

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Hakkâri'ninÇukurca ilçesinde bölgedeki huzur ortamının tesisiyle birlikte daha önce güvenli olmayan birçok alan halkın hizmetine sunuluyor. Bunlardan biri de bin 300 rakımlı Bayratepe'de sınırı 24 saat gözetleyen nöbet kulübelerinin yerine havuzlu seyir terası yapımı. Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, "Çukurca belediyesi ile birlikte hazırlanan projelerle ilçenin çehresini değiştirecek birçok adım atılıyor. En son olarak Çukurca Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğümüz ile ortaklaşa Bayrak Seyir Terası projesi kapsamında çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışma kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak. Artık Çukurca terörden çok bu tür projelerle ile gündeme gelecektir" dedi.Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar da seyir terasındaki havuz yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Dündar, "İçinde fırın, restorant, çocuk havuzu ve yetişkin havuzunun bulunduğu seyir terasının yapımı sürüyor. Yaz aylarında vatandaşlarımızın serinleyebilecek yerleri çoğaltmak istiyoruz" diye konuştu.Çukurca'da yaşayan vatandaşlar yapılan hizmetlerden memnun. 58 yaşındaki Ali Keskin "Belediyemizin yaptığı projelerle ilçemiz daha da yaşanılabilir bir yer olacak. Bölgedeki huzur ortamının sağlanmasıyla yasaklı olan mahallelere geri dönüşler sağlanıyor" dedi. 65 yaşındaki Hacı Duran da "Çukurca doğasıyla ve tarihiyle bambaşka güzelliklere sahip benzersiz bir yerdir" diye konuştu.