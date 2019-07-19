Su sayacı farelerine operasyon: 2 tutuklama

İstanbul Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin dairelerine ait 22 adet su sayacının çalışması ardından İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Park timleri harekete geçti.

Olayla ilgili elde edilen güvenlik kameralarının en ince ayrıntısına kadar inceleyen ekipler şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin kameraları kırmaya çalıştıkları belirlendi. Bahse konu olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Ümit B. ile Taha Ç.'yi Başakşehir ilçesi Fenertepe Mahallesi üzerinde kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerden Ümit B.'nin 25, Taha Ç.'nin ise yaşının 18'den küçük olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki sorguları da tamamlanan şüpheliler 'Açıktan hırsızlık' suçu kapsamında sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.