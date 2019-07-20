Bitlis’te binbaşı Hakurk’ta onbaşı şehit

BUGÜN NELER OLDU

Bıtlıs merkeze bağlı Çalıdüzü köyü sınırları içersinde, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un içinde bulunduğu araca PKK'lı teröristler tarafından bombalı saldırı düzenlendi. El yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda Binbaşı Akkuş ile yanında bulunan şoförü ve koruması yaralandı. Akkuş kaldırıldığı hastanede şehit olurken şoförü ve korumasının tedavisinin sürdüğü belirtildi. Şehit Binbaşı Akkuş'un acı haberi Samsun'un Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yaşayan baba ocağına ulaştı. Şehit binbaşının 75 yaşındaki emekli başçavuş babası Rüştü Akkuş "Vatan için ölünmedikçe bu vatan var olmaz. Bütün çocuklarım vatana feda olsun" diye konuştu. Öte yandan Pençe Harekâtı kapsamında Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada ise Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (26) şehit oldu. Acı haber, şehidin Konya'nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asılırken evin önünde bir ambulans hazır olarak bekletildi. Şehit Ünal'ın bekar olduğu öğrenildi.