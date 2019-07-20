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Didim açıklarında 39 yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 39 , ekiplerince yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2019 10:38

Didim açıklarındaki Tekağaçburnu önlerinde dün saat 05.00 sıralarında, Didim açıklarındaki Tekağaçburnu önlerinde lastik botla yasa dışı geçiş yapan bir grubun olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti.

Bölgeye giden ekiplerin durdurduğu lastik botta, 22'si Suriye ve 17'si Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakalandı.

14'ü erkek, 8'i kadın, 17'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemleri tamamlanan 39 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Didim açıklarında 39 kaçak göçmen yakalandı
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