İki kardeşi de dağ kadrosunda

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TeröristMazlum Dağ'ın Dersim Dağ'ın dışındaki iki kardeşi "İsyan" kod adlı İbrahim Dağ ile "Numan" kod adlı Lütfi Dağ ise PKK'nın silahlı dağ kadrosunda oldukları öğrenildi. Mazlum Dağ'ın suç dosyası da kabarık çıktı. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyken terör örgütü PKK güdümündeki Özgür Öğrenci Derneği Başkanlığı'nı yaptığı, okulda terör örgütünü övücü basın açıklaması yaparken Hüda-Par'lı öğrencilerle çatıştığı, üniversitenin camlarını kırdığı ve bu nedenle kamu malına zarar vermek suçundan 1 yıl hapis, 6 bin lira para cezası aldığı öğrenildi. Yine üniversitede 21 Şubat 2014'te Dünya Anadil Günü kutlaması etkinliğinde, öğrencileri tehditle bahçede toplayıp PKK propagandası yaptığı için 1 yıl 3 ay ceza aldı. Dağ'ın 9 Ocak 2014'te üniversitede yapılan korsan gösteriyi organize edip güvenlik güçlerine taşlarma saldırdığı bildirildi.Terörist Dağ'ın 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen ve 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan Diyarbakır'daki Kobani protestolarına da katıldığı, yasadışı izinsiz eylem ve yürüyüşleri organize ettiği bildirildi. Teröristin, aldığı cezaların Yargıtay ve İstinaf Mahkemeleri'nce onanması üzerine tutuklanıp cezaevine gireceğini anlayınca 2015'te sahte kimlik ve pasaportla yasadışı yollardan Irak'ın kuzeyine kaçtığı ve burada terör örgütü PKK adına faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. Dağdaki iki kardeşiyle sürekli irtibat halinde olan Dağ'ın PKK'nın suikast ve sabotajlar için yetiştirdiği Irak'taki hücrelerinden olduğu bildirildi. Terörist Dağ hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iki ayrı terör suçundan soruşturma ve yakalama kararı bulunuyor.KUZEY Irak'ta Pençe Harekâtı devam ederken, terör örgütü PKK'nın denetimindeki Mahmur bölgesinde yer alan silahlı ve bombalı eğitimin verildiği Rüstem Cudi kampındaki drone eğitim merkezine hava harekâtı yapıldı. Hava harekâtında, merkez imha edildi. Türk diplomatı şehit eden PKK'lı terörist Mazlum Dağ'ın Mahmur kampına 4 kez gittiği belirlendi.