İşçilere skandal fişleme

BUGÜN NELER OLDU

CHP'Lİ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tüm tepkilere rağmen işçi kıyımını sürdürüyor. Başkan Karalar'ın işten çıkardığı ve çıkarmak istediği işçileri de fişlediği ortaya çıktı. Skandal fişleme listesinde, MHP'li olan işçilerin karşısına "Hikaye", AK Partili olanların karşısına ise "ATM" yazdığı görüldü.MHP MYK Üyesi ve çıkarılan bir grup işçinin avukatı olan Uğur Öztürk, "Belediyede tüm birimlerde çalışanların listesi çıkarılmış ve adeta istihbarat teşkilatı gibi kodlama oluşturulmuş. Ülkücü işçilerin karşılığına hikaye, AK partililerin karşısına ise ATM yazılmış. İşçi sömürüsü, emek sömürüsü üzerinden siyaset yapan o jargondan konuşan siyasi partinin yapmaması gereken bir durum. Bu CHP için utanç kaynağıdır" dedi. Öztürk, CHP'li Başkan Zeydan Karalar'ın "Bunlar bankamatikçiydi" demesinin çalışan işçilere atılmış bir itfira olduğunu söyledi. Öztürk, "Hem genel başkanları hem de Zeydan Karalar seçim öncesinde işten çıkartmayacaklarına dair namus ve şeref sözü verdiler. Arkadaşlarımızın tamamı düzenli işe gidip gelen, dertleri ekmek olan insanlar. Burada çok büyük mağduriyet var. CHP'lileri HDP'lileri işe almak için alınteri ile çalışanları işten çıkartmıştır" diye konuştu.