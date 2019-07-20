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Kaymakamlığı'ndan izinsiz gösteri açıklaması

'de izinsiz gösteriye katılan 27 kişinin gözaltına alındığı, 6 polisin de yaralandığı bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2019 23:42
Kadıköy Kaymakamlığı'ndan izinsiz gösteri açıklaması

Kadıköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, izinsiz gösteri yapmak isteyen bazı gruplara müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadıköy Halitağa Caddesi'nden Süreyya Operası istikametine doğru, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı bir şekilde yürümek isteyen gruplara ve Süreyya Operası'ndan Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na doğru Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı bir şekilde yürümek isteyen ve yolu kapatan gruplara, gerekli yasal uyarılar yapılarak, 3 defa dağılım anonsu yapılmak sureti ile gruplar dağılmaları yönünde ikaz edilmiştir. lsrarlı bir şekilde dağılmayan gruba yasal sınırlar içerisinde emniyet görevlilerimizce müdahale edilmiştir. Emniyet birimlerimizin envanterinde kesinlikle plastik mermi bulunmamaktadır. Kanunsuz yürüyüş ve gösteriye katılan 27 kişi gözaltına alınmıştır. 6 polis görevlimiz yaralanmıştır. Yapılmak istenilen kanunsuz toplantı ve gösteri ile ilgili cumhuriyet savcılığınca gerekli tahkikat başlatmıştır."

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Kadıköy Kaymakamlığı'ndan izinsiz gösteri açıklaması
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