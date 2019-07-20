MHP’den işçi kıyımına tepki: Vicdansızlık

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, dün CHP'li belediyelerde yapılan işçi çıkartmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Durmaz, seçim öncesi işçi çıkarmama konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milleti söz verdiğini hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki açıklamalarına rağmen CHP'li belediyelerde işçi kıyımları yapıldığını belirten Durmaz, şöyle dedi: "Algı operasyonlarıyla Bankamatik memurlarını ve işe gelmeyenleri işten atıyoruz diyerek kamuoyu yanıltılmaktadır. Pek çok CHP'li belediyede insaf ve vicdan ölçüleriyle bağdaşmayan işçi çıkarmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Milletimizin karşısına her çıktıklarında haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin gerçek yüzleri ortaya çıkmış, verilen 'namus' sözleri ortalığa saçılmıştır. Yalancılığı mahkeme kararlarıyla tescilli olan Sayın Kılıçdaroğlu bir kez daha suçüstü olmuş, yalanın dibini boylamıştır." Adana Büyükşehir Belediyesinde 400'ün üzerinde, Bolu Belediyesinde 100'e yakın (97), Çanakkale Bayramiç ve İzmir Kemalpaşa Belediyelerinde onlarca kişi ekmeğinden olduğunu belirten Durmaz, "HDPKK militanlarına verilen iş sözlerini yerine getirmek için alın teriyle ekmeğinin peşinde, çoluk çocuğunun geçimini temin etmek için çalışan insanları işten çıkarmak ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır, teröre destek vermektir." dedi. ANKARA