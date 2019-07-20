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Son dakika: saldırısının baş failine yardım eden bir zanlı yakalandı

Kürt Bölgesel Yönetimi (), 'deki Türk Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili 'a yardım edenlerden birinin yakalandığını açıkladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2019 19:02 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 19:07
Son dakika: Erbil saldırısının baş failine yardım eden bir zanlı yakalandı

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Erbil'deki restoranda düzenlenen terör saldırısının baş faili Mazlum Dağ'a yardım eden 'Dıjvar Mamend Yusuf' kod adıyla tanınan Muhammed Bisksız yakalandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, operasyona ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

IKBY güvenlik güçleri, bugün Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın yakalandığını duyurmuştu.

Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

Son dakika: Mazlum Dağ Kuzey Irak'ta yakalandı!

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Son dakika: Erbil saldırısının baş failine yardım eden bir zanlı yakalandı
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