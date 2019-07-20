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haberi: 4 gün önce öldürülmüştü... O teröristin turuncu listede arandığı ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan dört gün önce öldürülen terörsit ile ilgili açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği, teröristlerden birisinin 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer aldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 20.7.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 15:14
Son dakika haberi: 4 gün önce öldürülmüştü... O teröristin turuncu listede arandığı ortaya çıktı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 16 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan sözde dorşin grubu halkla ilişkiler sorumlusu 'Sorhin Eruh' kod adlı Meryem Aksu olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Bakanlık daha önce, hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

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Son dakika haberi: 4 gün önce öldürülmüştü... O teröristin turuncu listede arandığı ortaya çıktı
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