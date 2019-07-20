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Son dakika: Midelerinde 5 kilo uyuşturucu getirdiler

Son dakika haberi... Narkotik polisi, yeni havaalanında midesinde kapsül halinde 5 kiloya yakın getiren yabancı uyruklu 5 şahıs tespit edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheliler hakkında, 45’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 11:25
Son dakika: Midelerinde 5 kilo uyuşturucu getirdiler

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü görevlilerince 15 Mayıs günü İstanbul Havaalanında rutin kontroller yapılıyordu. Narkotik polisi, havaalanında aşırı stresli görünen ve terleyen bir grup şahıs fark etti. Şahısların göbek kısımlarında aşırı şişme olduğunu fark eden polisler, şahısları gözaltına alınarak hastaneye götürdü.

MİDELERİNDEN 2 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekilen röntgen filminde, 5 şahsın midesinde kapsül şeklinde yabancı cisim tespit edildi. Ameliyatla midelerinden çıkarılan kapsüllerin içerisinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi. 5 şahsın midesinden yaklaşık 5 kilo uyuşturucu madde çıktı.

YARGILANACAKLAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Kaçakçılık suçları soruşturma Bürosu Savcısı Orhan Biçicioğlu tarafından şüpheliler hakkında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan iddianame düzenlendi. 30 yıldan 45'er yıla kadar hapisleri istenen şüpheliler, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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