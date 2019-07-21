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Son Dakika: Terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı, 'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü mensubu 'ın etkisiz hale getirildiğini ve iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 10:16
Son Dakika: Terörist Mücahit Yılmaz etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü mensubu Mücahit Yılmaz'ın etkisiz hale getirildiğini ve iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütünün kırsal alandan gelerek şehirde faaliyet yürüttüğü tespit edilen, BTÖ mensubu Mücahit Yılmaz etkisiz hale getirilmiş, iki kişi gözaltına alınmıştır. Etkisiz hale getirilen şahsın kaldığı yerde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik, silah, mühimmat ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

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Son Dakika: Terörist Mücahit Yılmaz etkisiz hale getirildi!
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