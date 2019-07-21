“Doğu Akdeniz’de sizin ne işiniz var”

BUGÜN NELER OLDU

Yerel seçimlerin ardından teşekkür konuşmaları buluşmaları kapsamında MHP Lideri Devlet Bahçeli, Karabük'te temaslarda bulundu. Vatandaşlara hitap eden Bahçeli, konvoy eşliğinde belediyeye geçti. Belediye Başkanı Rafet Vergili, belediye çalışanları ile partililer tarafından karşılan Bahçeli, makamda Vergili ile bir süre görüştü. Görüşme, daha sonra basına kapalı sürdü. Görüşme sonrası vatandaşlara hitap eden Bahçeli şunları kaydetti:AB'nin yaptırım kararı haksız ve hükümsüzdür. Yaptırımlarını alsınlar da başlarına külah diye geçirsinler. AB'nin Doğu Akdeniz'de ne işi vardır! Rum yönetimi hukuka aykırı bir şekilde davranıyor. Avrupa Birliği ile yol ayrımına gelinmişti. Kimse bize parmak sallamasın. Karanlık niyet sahibi her ülke aklını başına almalıdır. Biz geleceğin süper gücüyüz. Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir dönemden geçmektedir.Hükümet Sistemi Cumhurun bizzat kendi iradesi ile değişmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletin başarısıdır. Yeni hükümet sisteminden dönüş yoktur. Cumhur İttifakı hem tarihe hem geleceğe karşı mesuldür.Daha sonra Bartın'a geçen Bahçeli burada yaptığı konuşmada da "AB ülkemize yaptırım uygulayacakmış, ABD ülkemizi F-35 programından çıkaracakmış, ne gam ne tasa. Varsın alayı üstümüze gelsinler. Varsın hepsi birden yaptırım kozlarıyla avunsunlar ancak şunu bilsinler ki Türkiye'yi teslim alamazlar, bağımsızlığına gölge düşüremezler, tarihi yürüyüşüne set çekemezler" diye konuştu.