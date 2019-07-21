FETÖ ile korkutup villasını sattırdılar

İzmir'de, kendilerini polis olarak tanınan dolandırıcılar, telefonla ulaştıkları Özel Dikici'nin (70), önce evinde bulunduğunu öğrendikleri 40 bin TL, 1800 dolar ve 20 gram altınını, üzerinde FETÖ/PDY üyelerinin parmak izlerini araştıracakları yalanıyla kandırıp, elinden aldı.

Ardından ise Tapu Müdürlüğü'ndeki FETÖ üyelerini bulmak için yardım etmesi gerektiği, aksi halde ceza alacağı yalanıyla korkutup, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan tripleks villasını 1 milyon 600 bin TL'ye sattırdı ve o parayı da elinden aldı.



ÖNCE BİRİKİMİNİ VERDİ

Uzun yıllar avukat yanında yardımcı eleman olarak çalıştıktan sonra emekli olan Özel Dikici, Bornova'da babasından kalan arazinin üzerine yapılan iki villanın da sahibi oldu. Hiç evlenmeyen ve yalnız yaşayan Dikici, villalardan birinde oturdu, diğerini kiraya verdi. Burada yaşamını sürdüren kadının hayatı, dolandırıcıların vurgunuyla altüst oldu.







Dolandırıcıların kendisine cep telefonundan ulaştıklarını söyleyen Dikici ilk olarak, evindeki 40 bin TL, 1800 dolar ve 20 gram altını dolandırıcılara verdi.



VİLLAYI SATTIRDILAR

Ardından "Tapu Müdürlüğü'ndeki FETÖ üyelerini deşifre edebilmek için hayali olarak evini satmış gibi yapıp yardım etmesi gerektiği" yalanını söyleyen dolandırıcılara bu defa 5 milyon TL değerindeki evini 1 milyon 600 bin TL'ye sattı.



ŞİKAYETÇİ OLDU AMA...

Tüm paranın elinden alınmasından iki gün sonra şebeke üyelerinin kendisini bu kez gizli numaradan araması üzerine dolandırıldığından şüphelenen Dikici, avukatı aracılığıyla polise gidip şikayetçi oldu, yaşadıklarını anlattı. Ancak Dikici, elindeki tüm birikimi ile villasını dolandırıcı şebekesine kaptırmış oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.







İKİNCİ VİLLASINI DA SATIŞA ÇIKARMIŞLAR

Tüm paranın elinden alınmasından iki gün sonra şebeke üyelerinin kendisini bu kez gizli numaradan araması üzerine dolandırıldığından şüphelenen Dikici, avukatı aracılığıyla polise gidip şikayetçi oldu, yaşadıklarını anlattı. Polisin yaptığı araştırmada, dolandırıcıların Özel Dikici'ye ait aynı sitedeki ikinci tripleks villayı da satmak için ilan verdikleri, müşteri bulmaları halinde onun parasını da aynı yöntemle almayı planladıkları saptandı. Bu evin satış ilanını kaldırtan polis, şebeke üyelerini bulmak için araştırma başlattı. Yakın akrabaları olmadığı için villalarını öldükten sonra Mehmetçik Vakfı ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamayı planladığını söyleyen Özel Dikici, dolandırıcıların bulunmasını isteyip, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi. Vatandaşlara da böyle yalanlara inanmamaları uyarısında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU