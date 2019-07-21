FETÖ’den 14 kişi tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

MANISA'DA FETÖ'ye yönelik yeniden yapılanma faaliyetlerinin engellenmesi ve firarilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların sonucunda 40 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla, 5 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Isparta'da ise hücre evlerinde yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Evlerdeki aramada, tavan arasında 110 bin TL, elbise dolabında 3 bin 740 TL, 2 bin 800 Euro ve 60 gram altın bilezik ele geçirildi. İHA