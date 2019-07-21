Hukuk mücadelesi 5 cilt kitap oldu

BUGÜN NELER OLDU

Avukat Mücahit Çiğdem, darbecilerin yargılanması sırasında o gece havalimanında yaralanan 21 gazinin avukatlığını da yaptı. 3 yıl süren davada Çiğdem ile birlikte şehit yakını ve gazilerin avukatlığını yapan tecrübeli avukatlar Yasin Şamlı, Necip Kibar'ın da aralarında bulunduğu 11 avukat, havalimanını işgal davasında 2 bin 627 sayfalık bir çalışma hazırladı. Avukatlar, çalışmalarını mahkeme heyetine sunarak yargılamaya önemli katkı sağladı. O davada çarşamba günü 159 sanıktan 10'u ağırlaştırılmış müebbet, 43'ü müebbet, 85'i de 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.