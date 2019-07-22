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Aydın'da makilik alanda : 12 hektar kül oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan kontrol altına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2019 09:29
Aydın'da makilik alanda yangın: 12 hektar kül oldu

Alınan bilgiye göre, Esenköy Mahallesi'nde dün makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Aydın, Denizli, Muğla ve İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne ait 22 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 13 su tankeri, 5 iş makinesi müdahale etti.

Yangında, 10 teknik personel, 10 memur, 111 yangın söndürme işçisi görev aldı.

Yangın, arazinin sarp kayalık olması dolayısıyla yaklaşık 6 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangında, ilk belirlemelere göre 12 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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Aydın'da makilik alanda yangın: 12 hektar kül oldu
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