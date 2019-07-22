James Jeffrey Türkiye’de

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet, Ankara'daki temaslarına bugün başlayacak. Görüşmelerde, Türkiye'nin Suriye kaynaklı güvenlik endişeleri, ABD'nin desteklediği bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin Doğu Fırat'taki varlığı ele alınacak. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini teslim almasının ardından, ABD'den Türkiye'yi F-35 programından çıkarma hamlesi gelmişti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir" değerlendirmesi yapılmıştı.