Türkiye'den, Somali'deki terör saldırısına kınama

Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
EŞ-ŞEBAB ÜSTLENDİ
Başkentteki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Saldırının sorumluluğunu, terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Somali'de 2004'te kurulan, El Kaide fikriyatını benimseyen terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
Örgüt militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.