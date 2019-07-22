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'den, 'deki terör saldırısına kınama

yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu'da bu sabah çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eyleminin şiddetle kınandığı bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2019 18:19

Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

EŞ-ŞEBAB ÜSTLENDİ

Başkentteki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu, terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Somali'de 2004'te kurulan, El Kaide fikriyatını benimseyen terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Örgüt militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Türkiye'den, Somali'deki terör saldırısına kınama
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