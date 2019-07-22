Yaptırımlar bize vız gelir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Karaman Belediyesi önünde halka hitap etti. İşte söyledikleri:
MACERA DEĞİL:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir. Aziz milletimiz istikbalini bu yeni hükümet sistemiyle tayin ve temin edecektir.
SENARYOLARI YIRTIP ATTIK:
Dünyada kansız ve kazasız, üstelik demokrasinin marifetiyle sistem değişikliğini başaran, işgal edilme tehlikesinin kıyısındayken bir anda Yenikapı dirilişiyle basiret ve dirayetini gösteren Türk milleti, emperyalist ülkelerin planlarını bozmuş, senaryolarını yırtıp atmıştır.
ÖRGÜTÜN HAİN YÜZÜ:
Ekonomik tetikçilerini kullanıyorlar. Terör örgütlerini kışkırtıyorlar. Doğu Akdeniz'de karşımıza çıkıyorlar. S-400 hava ve füze savunma sistemini almamıza şüpheyle yaklaşıp şaşı bakıyorlar. CHP'yi, HDP'yi, İP'i tahrik ve teşvik ediyorlar. Zillete yatırım yapıyorlar. TBMM'de temsil edilen bir parti düşünün ki Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığıyla ilgili destekleyici ve açık tavır alıcı bir tutumun içine girmiyor, giremiyor. Çünkü amaç iğrençtir, niyet kötüdür. HDP, Türk ve Türkiye düşmanlarının içimize kadar sızmış uzantısı ve terör örgütünün hain bir yüzüdür.
BİZE VIZ GELECEKTİR:
Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yaptırımlarla durduracağını zanneden Haçlı bozuntularına gülücükler saçmak, ülkemizin hak ve hukukunu müdafaadan imtina etmek suç değil midir? İhanet değil midir? Soysuzluk değil midir? Yaptırımlar bize vız gelecektir.
YENİ SİSTEMDEN RAHATSIZLAR
Gezi ?Parkı'nda üç-beş ağaç bahanesini kılıf yaparak organize ve geniş katılımlı toplumsal bir kalkışmayı provoke eden failler yeni sistemden rahatsızdır. 6-7 Ekim olaylarıyla isyanı deneyenler yeni sistemden şikayetçidir. Doğu ve Güneydoğu il ve ilçelerimizde çukur açanlar, hendek kazanlar, barikat dikenler, vatan evlatlarımızı şerefsizce şehit edenler yeni sistemden huzursuzdur.
KİMSENİN YANINA KALMAYACAK
ABD'nin F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarma hatası, Allah'ın izniyle yeni bir başlangıca da vesile olabilecektir. Türkiye'nin ortağı olduğu bu projeden dışlanması kimsenin yanına kalmayacaktır. Bildiğiniz gibi, kötü komşu adamı ev sahibi yapar. Kötü müttefik de inşallah Türk'ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da günü geldiğinde neden ve gerekçe olacaktır. İstersek, inançla mücadele edersek 2023'de yeni bir Türk mucizesine imza atarız.
Adem KOCATÜRK/
SABAH