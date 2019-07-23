271 milyonluk sahte dolar operasyonu

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik suçlarına karışan bir çeteyi çökertti. Esenyurt'ta bir matbaaya baskın yapan ekipler, "Yüksek Gerilim Hattı" yazılı gizli geçit tespit etti. Geçidin ulaştığı yerde 271 milyon 150 bin sahte ABD doları ve sahte para imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bu rakamın şimdiye kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek sahte para miktarı olduğu belirtildi. Kalpazanlık yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Ç.'nin eski komiser olduğu ve FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.