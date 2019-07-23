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'den menemen sorusuna cevap: Biz soğansız tercih ediyoruz

Cuhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (), Arda isimli bir vatandaşın internet üzerinden yaptığı başvuruyla 'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?' sorusunu esprili bir dille yanıtladı. CİMER'in hesabından yapılan paylaşım, kullanıcıları güldürdü.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 18:24 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 18:27
CİMER'den menemen sorusuna cevap: Biz soğansız tercih ediyoruz

Vatandaşların şikayet, dilek ve önerilerini dile getirmeleri ve bunlara çözüm aramak için oluşturulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sistemine Arda isimli bir vatandaştan gelen soru yüzleri güldürdü. CİMER, portal üzerinden 'Menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı? Bu soru yüzünden tartışmaya başlayacağız yardım edin lütfen' sorusunu sosyal medya hesabı üzerinden yanıtladı.

CİMER'DEN CEVAP
CİMER'den yapılan paylaşımda, "Arda Bey CİMER'e zor bir soru sormuş. Sevgili Arda Bey, ilginiz için teşekkür ederiz.
Herkesin damak tadı farklı. Biz soğansız tercih ediyoruz" yazıldı. Kısa sürede ilgisi çeken paylaşım, kullanıcıların güldürdü.


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CİMER'den menemen sorusuna cevap: Biz soğansız tercih ediyoruz
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