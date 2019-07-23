Erzurum Kongresi’ndeki şuur en büyük gücümüz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: İstiklal mücadelemizin başlatılmasında, hedeflerinin ve ilkelerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayan Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kendi kaderini tayin etme yönünde attığı en büyük adımlardan biri olmuştur. Manda ve himayeyi kesinlikle reddeden, milli sınırlar içinde vatanının bütünlüğünü esas alan kararlar doğrultusunda, bağımsız Cumhuriyetimizin temelleri atılmış, tüm milletimizin mutabakatıyla topyekün bir mücadele başlatılmış ve İstiklal Savaşımız şanlı bir zaferle taçlanmıştır. 100 yıl önce Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi, Amasya'nın ardından Erzurum'da alınan kararlarla aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, milli iradenin hakim olduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir. Erzurum Kongresi'nde ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Erzurum Kongresi'nin 100. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılmasının yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda ise şöyle dedi: "Hatay'ın 80 yıl önce anavatanla bütünleşmesi, kaderini Türkiye'nin kaderiyle birleştirmesi, siyasi ve diplomatik alanda ülkemizin saygınlığını ve etkinliğini artıran bir karar olmuştur. Kendi hür iradesiyle Anavatanla kucaklaşmayı tercih eden Hatay, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü güçlendirmiş; barış içinde yaşama, birlik ve beraberliğimize sahip çıkma kararlılığımızın sembolü olmuştur."