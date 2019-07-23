Eski bakana veda

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İstanbul'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle önceki gün yaşamını yitiren eski devlet bakanı Süleyman Arif Emre (96) son yolculuğuna uğurlandı. Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde dün ikindi vakti kılınan cenaze namazına Emre'nin yakınlarının yanı sıra aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da bulunduğu çok sayıda siyasetçi katıldı. Emre'nin cenazesi namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1965'te milletvekili seçilerek parlementoya giren Emre, 1974-77 yıllarında devlet bakanlığı yapmıştı. 1995'te Refah Partisi'nden İstanbul milletvekili seçilen Emre, bir süre Meclis Başkanlığı da yapmıştı.