Gündem güvenli bölge

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'yi kabul etti. Görüşmede, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi ile DEAŞ'la mücadele başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. Akar, ABD'li bazı sivil, asker üst düzey yetkililerin, PKK/YPG terör örgütü elebaşları ile Suriye'de yaptıkları görüşmelerden duyulan rahatsızlığı Jeffrey'ye iletti. Açıklamada, "Her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından 'güvenli bölge' tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara, yarından (bugün) itibaren Milli Savunma Bakanlığı'nda devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır" denildi. Bu arada Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanlığı'nda da temaslarda bulundu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın katıldığı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda, İdlib, güvenli bölge, anayasa komitesi ve siyasi süreç konuları ele alındı.