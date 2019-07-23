Mevlüt Çavuşoğlu: Trump Türkiye’yi kaybetmek istemiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün katıldığı televizyon programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffry ve beraberindeki heyetin temasları başta olmak üzere Doğu Akdeniz, Suriye, Kaşıkçı cinayeti ve Suriye konularına değindi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik F-35 ve S-400 açıklaması!

ABD'DE FARKLI SESLER

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması ve sonrasında ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı almasına ilişkin, "ABD Başkanı Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanımız ile irtibatını yakın tutuyor. Dolayısıyla Türkiye'yi kaybetmek istemeyen bir Trump görüyoruz. ABD'nin içinden farklı sesler de geliyor. ABD'nin iddiası 'F-35 ile S-400 bir arada olamaz' diyor. Biz bunun aksini söylüyoruz. Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemiyor. CAATSA yaptırımları ve bu kararı erteleyebilir. Biz patriot başta olmak üzere gerekli savunma sistemlerini istedik. Bazı gerekçeleri bahane ederek bize bunları teslim etmediler. Biz de Rusya ile dolayısıyla S-400 anlaşmasını imzaladık. Türkiye'nin savunma sisteminde bu lazımdı, Trump bunu görüyor" diye konuştu. S-400'lerin Patriot'lardan daha ileri bir sistem olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "S-400'ler en erken 2020'de aktif hale getirilecek" dedi.







F-35'E ALTERNATİF

Bakan Çavuşoğlu, F-35'lerin Türkiye'ye teslim edilmemesi halinde bu açığı Rusya ve Çin'den gidereceği yönündeki haberlere ilişkin soru üzerine, "F-35 projesinin ortağı olarak 1,4 milyar dolar para ödedik. Diyelim ki en kötü senaryo oldu o zaman nasıl S-400 için başka arayışlara girdiysek, Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyacını başka kaynaklardan gidermek en doğal hakkıdır. ABD'nin bize yönelik adımları olursa bizim de ABD'ye vereceğimiz cevaplar olacaktır, bu gayet doğal; ama biz bunu tercih etmeyiz, iki NATO müttefiki olarak sürdürmek isteriz. Bize yönelik hasmane tavır sergilerlerse biz de karşı adımları atarız" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu Türkiye'nin NATO'dan çıkarılacağı yönündeki iddiaya ise, "Türkiye'nin NATO'dan çıkarılabilmesi mümkün değildir. Bir ülke bile itiraz etse bu karar alınamaz" ifadelerini kullandı.



"AKDENİZ'DE İŞBİRLİĞİNE VARIZ"

Bakan Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'deki gerginliğe ilişkin, "Doğu Akdeniz'de çözüm için iş birliğine varız. Kaynak paylaşımı için atılan adımları destekleriz. Bölgede sismik gemimiz ve iki tane de sondaj gemimiz var. AB arabuluculuk yapmalı. Almanya'nın inisiyatif almasını destekleriz. Kendi kıta sahanlığımızdaki hakları kimseye sorgulatmayız" dedi.