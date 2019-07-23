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Son dakika: Birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

'nın Kulu ilçesinde, birlikte alkol aldığı arkadaşı Ali K. (22) tarafından bıçaklanan (29) yaşamını yitirdi. Ali K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olaya karıştığı ileri sürülen Sedat D. (20) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 23:54
Son dakika: Birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre Kudret Çelik, arkadaşları Ali K. ve Sedat D. ile birlikte alkol almaya başladı. Çelik ile Ali K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ali K., Çelik'i bıçakla saldırıp bacağından yaralandı. Kanlar içinde kalan Çelik, Ali K. ve Sedat D. tarafından otomobille Kulu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aşırı kan kaybeden ve hayati tehlikesi bulunan Çelik, yapılan ilk müdahalesinin ardından Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Çelik, bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan Ali K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya karıştığı ileri sürülen Sedat D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: Birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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