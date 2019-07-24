Adres değiştiren suçlular 92 kilo eroinle yakalandı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, doğu illerinden İstanbul'a getirilerek buradan il geneline ve yurt dışına dağıtımı yapılmaya hazırlanan 92 kilo eroin ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeği "Vadi"nin de katıldığı operasyonda suçüstü yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beylikdüzü ilçesinde ikamet eden İ.Ö. ve M.A. isimli şahısların, doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu maddeyi (eroin) Büyükçekmece ilçesinde depoladıkları ve buradan İstanbul geneline ve yurt dışına dağıtım yapacakları bilgisini aldı. Bölgede araştırmalarına yoğunluk veren Jandarma ekipleri, şüpheli şahısların yakalanmamak için uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresleri sık sık değiştirdiğini belirledi.





Adres değişikliği işe yaramadı, jandarma yine yakaladı

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüphelilerin yakın zamanda tekrar adres değişikliği yapacağı, söz konusu uyuşturucu maddeleri taşımak maksadıyla bir tır çekicisi kullanacağı tespit edildi. Aracın plakasını belirleyen Jandarma ekipleri, aracın yerinin belirlenmesi maksadıyla 7 ayrı ekip görevlendirmesi yaparak bölgeyi abluka altına aldı. Gün içerisinde takibini sürdüren ekipler, söz konusu tır çekicisini Beylikdüzü civarında hareket halindeyken tespit etti. Zaman kaybetmeden harekete geçen ekipler, içerisinde şüphelilerin de bulunduğu tır çekicisini durdurdu. Jandarma ekiplerinin şok baskını sonucu neye uğradığını şaşıran şüpheliler etkisiz hale getirildi.



Araçtan 92 kilo eroin çıktı

Dedektör köpeği "Vadi"nin de katılımıyla araçta arama yapan ekipler, "Vadi"nin şoför mahallinin arka kısmında bulunan yatak bölümüne tepki vermesi üzerine bu bölgede aramalarını yoğunlaştırdı. Yatağın altındaki özel bir bölgede zulalanmış vaziyette 5 çuval ve 1 koli içerisinde, yarımşar kiloluk paketler halinde 92 kilo eroin ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik soruşturma derinlemesine devam ediyor.