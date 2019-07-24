Atilla'nın yurda dönüş günü Sözcü'nün yalanlarını tescilledi!

Tahliyesinin ardından bugün ABD'den Türkiye'ye gelen Hakan Atilla ailesi ve devlet yetkilileri tarafından karşılandı. Atilla'nın kumpas davasındaki vatansever tutumu da takdirle karşılandı.

Bu arada kendisine verilen hapis cezasının tamamını yatan ve sonrasında tahliye olan Atilla hakkında Sözcü Gazetesi'nin 2017 yılında yaptığı algı haberleri de yalan ve karalama metinler olarak tarihe geçmiş oldu.

İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI VE SANIK İKEN TANIK OLDUĞU YAZILMIŞTI

Sözcü Atilla'nın ABD'de sanık iken Reza Zarrab'ın ardından aynı onun gibi tanık olmak üzere işbirliği yaptığını iddia etmişti.

Ancak Atilla Sözcü'nün söylediği gibi istenilen ifadeleri vermek üzere işbirliği yapmak yerine kendisine verilen cezayı yatmayı tercih ederek özgürlüğü pahasına da olsa ülkesi adına yalan ifade vermedi.