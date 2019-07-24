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Donanmadan sondaj gemilerine refakat

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019
Donanmadan sondaj gemilerine refakat
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan Türk gemilere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca havadan, su üstü ve altından sürekli refakat edildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan Bayraktar TB-2 İHA, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterleri, su üstünden firkateyn, korvet ve hücumbotlar, su altından denizaltılar ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor" denildi.
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Donanmadan sondaj gemilerine refakat
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