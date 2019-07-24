Erzurum Kongresi’nin 100’üncü yılı kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü, törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Erzurum'daki kongre binasındaki törenlere katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih sahnesine çıkışının ilk adımının Erzurum Kongresi'nde olduğunu söyledi. Törenler, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. İl protokolünün yanı sıra kongreye katılan delegelerin yakınları, gaziler, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma töreni ardından protokol Yakutiye Kent Meydanı'na doğru yürüyüşe başladı. Kent Meydanı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği'nin konserini izleyen protokol daha sonra 'Milli Mücadelenin 100'üncü Yılı Erzurum Kongresi Pul Sergisi'ni gezdi. Kongre salonu önünde Mustafa Kemal Atatürk ile Rauf Orbay ve Hoca Raif'i canlandıran oyuncuların bulunduğu fayton karşılandı. Atatürk'ü geçen yıl olduğu gibi bu yılda Devlet Tiyatro Sanatçısı Metehan Şahiner oynadı. Devlet Tiyatroları oyuncularının kongre başlangıcını sahneledikleri anları davetliler büyük bir dikkatle izledi. Kongrenin temsili canlandırılması sonrası Kazım Karabekir'i canlandıran oyuncu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Türk bayrağı verdi. Şentop, bayrağı öperek teslim aldı. Etkinlikler, kongre salonunda devam etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri ve delege yakınlarının oturduğu salonda tiyatro oyuncuları tarihi kararların alındığı toplantıyı sahneledi.