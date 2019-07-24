Eski CHP’li başkanın kızı ve oğlu Oktar’ın müridi çıktı

Eski CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı İhsan Yalçın'ın kızı Zeynep ve oğlu Mukbil Yalçın geçtiğimiz sene Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tutuklanan iki şüpheliye yöneltilen suçlamalar Oktar örgütü ile ilgili hazırlanan iddianamede de yer buldu. Her iki kardeşe de 'silahlı suç örgütü üyesi olmak' suçlaması yöneltildi. Mukbil Yalçın'ın örgütün 'Kardeşler Grubu' üyelerinden bir tanesi olduğu ifade edilen iddianameye göre, örgütün günlük işleri ile ilgilenip örgüt liderinin talimatı ile av tüfeği ile silahlanarak örgüt karargâhında nöbet tuttu.

DONDURMACILIK YAPTI

İddianamede göre Yalçın, kurduğu Muko Gıda şirketi üzerinden 'İnfak' adı altında örgüte finans sağladı. Sigorta primleri ise TMSF tarafından örgütle iltisakı nedeniyle el konulan Global Yayıncılık üzerinden ödendi. Örgütten bir dönem ayrılan Mukbil Yalçın'ın örgüte geri dönebilmesi için Adnan Oktar tarafından kendisinden Nişantaşı'ndaki ikametinin örgüte aktarılması istendi.

EVİNİ BAĞIŞLAMIŞ

İtirafçı ifadelerinde de yer alan bu iddiayı inceleyen savcılık, söz konusu ikametin örgüt üyelerine devir işleminde bulunulduğunu saptadı. Beşiktaş'taki ev ilk etapta 16 Nisan 2008 tarihinde örgüt üyeleri İbrahim Köprülü ve Ömer Güçyiğit'e devredildi. Mukbil Yalçın aynı taşınmazı 3 ay sonra tekrar üstüne devir aldı. Yaklaşık 6 ay sonra ise kardeşi Zeynep Yalçın'a devretti. Yalçın ise kısa bir süre sonra taşınmazı başka bir şahsa devretti. Savcılık, örgüt üyeleriyle gerçekleşen tapu hareketlerinin şüpheli olarak görüldüğünü, son devir işleminin amacının örgütün finans kaynaklarından biri olan 'İnfak' olarak değerlendirdi.

ABİSİ GİBİ NÖBET TUTMUŞ

Kardeşi Zeynep Yalçın ise 'Bacılar' grubunda yer aldı. Tıpkı abisi gibi örgüt merkezi Dragos'taki nöbet sitemine katıldı. Örgüt üyeleri Gaye Ertin ve Kamile Gülen'le aynı evde yakalandı. Kendi ikametinin gösterildiği yerde ise 3 farklı örgüt üyeleri yakalandı. Zeynep Yalçın'ın üzerinde Sig Sauer marka tabanca ele geçirildi. Ruhsatlı olan bu silah daha sonra örgüt üyeleri Murat Yeşituna ve Aslı Efeoğlu'na adına ruhsatlandırıldı.

İddianamede müşteki ve tanık olarak ifade veren mağdurlar Adnan Oktar'ın kendilerini taciz ettikleri sırada birçok kez Zeynep Yalçın'ın da olaya tanıklık yaptıklarını ifade etti. Yalçın'ın eski eşi Fırat D. de görülecek davanın müştekileri arasında yer alırken verdiği ifadede, 1989 yılı Aralık ayında Adnan Oktar'ın emriyle ve tanıştırmasıyla cemaat üyesi Zeynep Yalçın'la evlendiğini söyledi.

KIZI VE KARDEŞİNİ ÖRGÜTE SOKMUŞ

İddianameye göre Zeynep Yalçın ise kızı ve kardeşi Mukbil Yalçın'ı örgüte kazandıran bir isim. Çalışan Bacılar grubunda yer aldı. Örgüt liderinin yaşadığı Dragos'ta nöbet tutan ilk imamlardan bir tanesi… Örgüt liderinin talimatı ile evlenip yine talimatı ile boşandı. Oktar'ın darp ve eziyetlerine maruz kalmasına rağmen örgütsel tutum sergileyerek söz konusu yaşananları reddetti.