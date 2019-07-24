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operasyonu: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, / silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 10:01
FETÖ operasyonu: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgüt üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan ve ByLock kullandığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerden 2'sinin emniyet görevlileri tarafından yakalandığı aktarılan açıklamada, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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FETÖ operasyonu: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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