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Filistinliler Suudi gazeteciyi ’dan kovdu

Giriş Tarihi: 24.7.2019
Filistinliler Suudi gazeteciyi Mescid-i Aksa’dan kovdu
İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın davetlisi olarak İsrail'e gittikten sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed Suud Zeyd, Filistinliler tarafından Harem-i Şerif'in avlusundan çıkarıldı. Suudi gazetecinin Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkilileriyle de görüşmek istediği ancak bu talebin kabul edilmediğini vurgulandı. Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb, "Kudüs Filistin'in başkentidir ve Mescid-i Aksa da sadece Müslümanlarındır. İsrail'in davetliyle gelenler burada istenmiyor" dedi. İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki 'normalleşme' süreci Filistinliler tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Suudi gazetecinin Silsile Kapısı'ndan çıkana kadar Filistinlilerin sözlü protestosuna hedef olduğu görüldü.
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Filistinliler Suudi gazeteciyi Mescid-i Aksa’dan kovdu
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