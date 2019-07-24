Dün Muhafazakar Parti'nin lideri olarak seçilen ve akabinde de başbakan olacak olan ve 'Osmanlı Torunu' olarak da anılan Boris Johnson'ın dışişleri bakanlığı yaptığı dönemde gazetecilerin kendisine yönelttiği "Çankırılı mısınız" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada olay oldu.

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'ın Çankırılı mısınız sorusuna cevap

"KALFATLIYIM..."

Eylül 2016'da dışişleri bakanıyken Türkiye'yi ziyaret eden Johnson, Bakan Çavuşoğlu ile çıkışta denk geldiği gazetecilerin sorusunda "Kalfat, Kalfat" diye yanıt vermiş ve gülüşmelere yol açmıştı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu olması nedeniyle Johnson Türkiye'de 'Osmanlı Torunu' olarak tanınıyor.