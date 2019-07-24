Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Malezya Başbakanı Muhammed, Türkiye'ye geliyor

Başbakanı Muhammed, 'ye geliyor

Başbakanı Tun Dr. Mahathir bin Muhammed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine üzerine 'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019 18:46 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 19:01
Malezya Başbakanı Muhammed, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Malezya Başbakanı Tun Dr. Mahathir bin Muhammed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, 24-27 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye ve Malezya arasındaki ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Malezya'yı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda fikir alış-verişinde bulunulması öngörülüyor. Konuk Başbakan'ın Ankara'nın yanı sıra İstanbul'da da çeşitli temas ve incelemelerde bulunması ayrıca, Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Malezya Başbakanı Muhammed, Türkiye'ye geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN