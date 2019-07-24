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sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019
PKK sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 1 yaralı
Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgesine asker almaya giden İlhami Çelik ile Cevher Olmaz'ın kullandıkları 2 sivil araca terör örgütü PKK saldırı düzenledi. Araçların geçişi sırasında teröristlerin daha önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada önde giden sivil aracın içinde bulunan Günyazı köyü Yeşilöz mezrasında yaşayan 26 yaşındaki İlhami Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Patlamanın şiddetiyle arakadan gelen araç şarampole devrildi. Araç sürücüsü Cevher Olmaz ağır yaralandı. Olmaz, kaldırıldığı Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi PKK'lı teröristlerin yakalanması amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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PKK sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 1 yaralı
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