Son dakika af haberleri: Af yasası Meclis'ten geçti mi? 2019 Ceza infaz yasası nasıl olacak, kimleri kapsayacak? Son durum

Af yasası son dakika gelişmeleri, konunun doğrudan ilgilendirdiği yüz binlerce mahkum ve yakınlarının öncelikli araştırmaları arasında öne çıkıyor. MHP'nin öne sürdüğü, daha sonra ise Başkan Erdoğan'ın da açıklamalarda bulunduğu ceza infaz yasa teklifi hakkında Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları devam ediyor. Erdoğan'ın açıklaması bireyleri heyecanlandırırken '2019 Yeni af yasası Meclis'te görüşüldü mü ve ne zaman çıkacak?' sorusu da bir hayli sorgulanıyor.

YENİ AF YASASI NASIL OLACAK VE KİMLERİ KAPSAYACAK? CEZA İNFAZ İNDİRİMİ YASA TEKLİFİ SON DURUM!

Bilindiği üzere, getirilecek düzenleme ile infaz sürelerinin düşürülmesinden kadın ve çocuk cinayetlerine kadar birçok değişiklik yapılacak. Öte yandan, FETÖ'den terör suçlarına kadar indirim yapılması öngörülmüyor. Haberimizin ilerleyen sayfalarından, af yasası kapsamında son dakika gelişmelerine ulaşabilir, merak ettiğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.