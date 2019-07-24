Türkiye ABD’ye kırmızı çizgisini iletti

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in dün Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde iki ülke heyetleri dün bir araya geldi. Görüşmenin ana konusunu Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge oluşturdu. Türk tarafı, bölgenin kontrolünün Türkiye'de olmasını, PYD/YPG'nin bölgeden tamamen çıkarılmasını, sınır uzunluğunun 32 kilometre olmasını ve Suriye'nin yer yer 80-90 kilometre derinliğine kadar inebilecek şekilde düzenlenmesine ilişkin görüşlerini yineledi. ABD heyeti bölgede koruma için uluslararası güç gibi bir oluşum üzerinde dururken Türkiye ise, güvenli bölgeyi TSK'nın koruyabileceğini hatırlatarak, başka bir güce ihtiyaç olmadığını ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışmanın icra edildiği kaydedildi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.