Turuncu listedeki terörist öldürüldü

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Türk silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe 1 ve Pençe 2 Harekatı kapsamında operasyonları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede turuncu listede aranan bir terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kandil bölgesine 27 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatında turuncu listeyle aranan Devran kod adlı Murat Gündüz adlı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "21 Temmuz'da Van'da, Van İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu 1'i gri kategoride yer alan 2 terörist, ikna yoluyla teslim oldu" denildi.