10 ByLock’çu için gözaltı kararı

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Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, örgüt üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan ve ByLock kullandığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.Şüphelilerden 2'sinin emniyet görevlileri tarafından yakalandığı aktarılan açıklamada, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.