Başkan Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ortak basın toplantısı düzenledi

Konuşmadan satır başları

Başkan Erdoğan ile Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ortak basın toplantısı düzenliyor.

Mahathir Muhammed'in açıklamalarının satır başları;

Yaptığım çalışmalar nedeniyle bu nişan bana verildi. 22 yıl boyunca başbakanlık yaptım ve diğer başbakanların yaptığının aynısını düşünüyordum. Dolayısıyla nereye gidersem gideyim tanınıyorum.

Benim kendi partim Türk kökenli bir kişi tarafından kurulmuştu. Benden önceki başbakan ve beni atayan başbakan da Türk kökenliydi. İki ülke arasında çok yakın ilişki var.

Tamamen bağımsız olmalıyız ve her şeyi kendimiz yapabiliyor olmalıyız.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Malezya Başbakanı kıymetli dostum Muhammed'e ve değerli heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Malezya'nın kalkınmasında önde gelen mimarlardır.

Kendisini 25 yıl sonra yeniden Başbakan olarak Türkiye'de konuk etmek bizim için ayrıcalıktır. Bu sene Malezya ile ilişkilerimizin 55. yıl dönümü. Türkiye ve Malezya arasında bekleyen büyük bir ticari yatırım var.

Mahathir Muhammed'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Yaptığım çalışmalar nedeniyle bu nişan bana verildi. 22 yıl boyunca başbakanlık yaptım ve diğer başbakanların yaptığının aynısını düşünüyordum. Dolayısıyla nereye gidersem gideyim tanınıyorum.Benim kendi partim Türk kökenli bir kişi tarafından kurulmuştu. Benden önceki başbakan ve beni atayan başbakan da Türk kökenliydi. İki ülke arasında çok yakın ilişki var. Tamamen bağımsız olmalıyız ve her şeyi kendimiz yapabiliyor olmalıyız.

HAKAN ATİİLA HAKKINDA AÇIKLAMA

''Hakan Atilla, uzun bir süredir Halk Banka'mızın genel müdür yardımcılığını yaptı. Bu yaşamış olduğu süreç başta şahsım olmak üzere herkesi üzmüştür. Bundan sonraki süreçte, kendisiyle yaptığım görüşmede, sen önce ailenle çocuklarında dinlen. dedim. Atilla'ya bariyer söz konusu değildir. Ondan sonra Külliye'ye gel ne yapacağımıza karar veririz. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz.'' ifadelerini kullandı.