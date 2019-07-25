‘Bilmiyorum’ dedi görevinden alındı yeri değiştirildi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'dakiFETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan askerlerden itirafçı olan üsteğmen O.D. yaşadıklarını savcılıkla paylaştı. O.D, Ergenekon ve Balyoz'dan tutuklu askerlere destek amaçlı bazı askerleri personelin tişört gitmesi ve slogan atmasının Askeri Savcılık tarafından kendisine sorulduğunu söyleyerek ''Hangi personellerin protesto yaptığını bilmediğimi söyledim. Bu yüzden 2014'te Gölcük'te görev yaptığım geminin yurtdışı görevlerinden alındım. 80 Bin TL harcırah alacağımdan mahrum edildim, apar topar görev yerim değiştirildi" dedi.