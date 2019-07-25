FETÖ’cü Şerif Ali Tekalan Teksas’ta

FETÖ'nün Türkiye'den ilk firar eden tepe yöneticilerinden eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan, halen ABD'nin Teksas eyaletindeki North Amerikan Üniversitesi'nin Rektörü olarak görev yapıyor. North American Üniversitesi ABD'deki "Göçmenlik Çalışma Merkezi"nin şubatta yayınladığı raporda "eğitim kalitesinden yoksun" ve "ABD'ye gelen kişilere F1 öğrenci vizesi almaya odaklı" faaliyet gösteren okullar listesinde yer aldı. Tekalan FETÖ elebaşından sonra örgütün başına geçebilecek kişilerden biri olarak görülüyor. Tekalan'ın, Fatih Üniversitesi 2016'da kapatılınca önce Avrupa'ya ardından da ABD'ye kaçtığı biliniyor. Türkiye'deki birçok FETÖ davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tekalan, "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda hapis istemiyle yargılanıyor. Rusy büyükelçi Karlov suikastıyla ilişkin soruşturmada da Tekalan'ın adı geçiyor. Suikast soruşturmasından tutuklu, cinayetin işlendiği serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan ile Tekalan arasında para trafiği tespit edildi. Tekalan, Ağustos 2015'te oğlu Tarık Tekalan'ı, Esed rejiminin finansörü olarak gösterilen Hashem Akkad'ın kızı Lana ile evlendirdi.

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