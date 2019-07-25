Giresun'da fındık toplama tarihleri belli oldu

Giresun'da fındık toplama ve ihraç tarihleri belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılı mahsulü fındık hasat ve ihraç tarihlerini belirlemek üzere oluşturulan, 'Kesim, Toplama ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu'nun toplanarak, Giresun'un sahil, orta ve yüksek kesimlerinde fındıkların toplama ve ihraç tarihlerini tespit ettiği bildirildi.

Komisyonun aldığı kararlar gereğince; Giresun'da sahil kesiminde 0-250 metre rakım arasında 3 Ağustos, orta kesimde 251-500 metre rakım arasında 8 Ağustos, yüksek kesim 500 metreden yukarı rakımda ise 13 Ağustos'ta fındık hasadına başlanacağı duyuruldu. Açıklamada, hasat tarihinden 7 gün sonra da her bir kesim bölgesi için belirlenen hasat tarihinin dikkate alınarak, fındık ihracatına izin verilmesinin de uygun bulunduğu kaydedildi.

TRABZON İÇİN TARİHLER DE BELLİ OLDU

Bu arada Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nce, Trabzon'da 2019 yılı fındık hasat ve ihraç tarihleri belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Aydın Güler başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla komisyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Trabzon il merkezi ve ilçelerinde fındık hasatının sahil kesiminde (0-250 metre) 7 Ağustos, orta kesimde (251-500 metre) 15 Ağustos ve yüksek kesimlerde (500 metre üzeri) 22 Ağustos tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

Hasattan 7 gün sonra ise fındık ihracatı yapılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Aydın Güler, yaptığı açıklamada, "Bölgemizde yetişen, ülkemiz için önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip fındık ürününün hasat ve ihraç tarihleri komisyonumuz tarafından belirlenmiştir. Fındık üreticilerimize bol ve bereketli hasat dönemi dileriz." değerlendirmesinde bulundu.