"hepsiyurtdışından", Türk tüketicisinin hizmetinde

Hepsiburada açıklamasına göre, 35'den fazla kategoride, 24 milyonu aşkın ürün çeşidiyle aylık 100 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yapan e-ticaret platformu Hepsiburada, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını kolaylaştırmak için hizmetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Hepsiburada, geniş ürün çeşidinin yanı sıra, müşterilerinin Türkiye'de bulunmayan ürünlere de güvenle, kolay, ekonomik ve hızlı bir şekilde ulaşması amacıyla "hepsiyurtdışından" hizmetini devreye aldı.

Yeni hizmet kapsamında oto aksesuarlarından spor/outdoor ürünlerine, kozmetikten teknoloji ürünlerine, modadan ev ve mutfak gereçlerine kadar binlerce farklı ürünü Türkiye'deki müşterilerine sunmaya başlayan platform, dünyada doğudan-batıya küresel e-ticarette bir merkez üssü olmayı hedefliyor.