İçinizdeki PKK sevicileri temizleyin

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MHPGrup Başkan vekili Erkan Akçay, terör örgütü PKK'nın tuzakladığı bombanın patlaması sonucu şehit olan 4 ve8 yaşındaki Nupelda ve Ayaz Güloğlu olayı için araştırma önergesi vereceğini açıklayan CHP'yi sert dille uyardı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Akçay, "PKK'nın taleplerini TBMM'ye kanun teklifi olarak veren, PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi terör örgütü olarak görmeyen CHP, PKK'nın araziye tuzakladığı bombanın patlaması sonucu şehit olan 4 ve 8 yaşındaki Nupelda ve Ayaz Güloğlu kardeşler için araştırma önergesi verecekmiş! Bombayı tuzaklayan hainler belli. Şehit olan çocuklar belli. CHP neyi araştırmak istiyor? Amaçları araştırmak mı? Yoksa terör örgütünü aklamak mı? CHP önce içindeki PKK sevicilerini temizlesin! Mesela İstanbul İl Başkanı'ndan başlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.