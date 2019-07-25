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'daki operasyonunda tutuklamalar var

'da, sahte 271 milyon 150 bin doların ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019 12:30
İstanbul'daki sahte para operasyonunda tutuklamalar var

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Esenyurt'ta bir matbaaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Ayrıca, operasyonda ele geçirilen sahte 271 milyon 150 bin dolar ve sahte para yapımında kullanılan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde basın mensuplarına gösterildi.

Esenyurt'ta 19 Temmuz'da bir matbaaya gerçekleştirilen operasyonda, elektrik panosundan girilen gizli bölmede sahte olduğu tespit edilen 271 milyon 150 bin dolar ve sahte para yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmişti.

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İstanbul'daki sahte para operasyonunda tutuklamalar var
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