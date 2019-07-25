Jandarma’dan kenevir operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgilere göre; Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yığılca ve Düzce Merkezde kenevir operasyonları gerçekleştirdi. Her iki bölgede de gelen ihbarları değerlendiren ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde Yığılca İlçesi Çamlı köyünde boyları 50 ile 150 santim arasında olan 16 kök kenevir bitkisi ile Düzce Günbaşı köyünde boyları 60 ile 250 santim arasında olan 61 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Her iki operasyonda da 2 şahıs gözaltına alınarak adli tahkikat başlatıldı.